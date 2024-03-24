В составе ВСУ есть ещё достаточно крепкий резерв военных из «красивых и здоровенных», которым по 25-35 лет.
Старики-покойники. ВСУ кинули на убой роту дедов под Купянском
Комментарии
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Андрей Шишинов
ЦК демпартии сша приказал - "до последнего украинца". И ещё мысль. Укронацисты под командованием фашистов уничтожили немало евреев во время 2 мировой. Зеля-этнический еврей. Может он просто мстит, уничтожая украинцев. И у него это неплохо получается. Странно только одно, украинцы по жизни были такими баранами, или только за последние 30 лет ими стали, что безропотно идут на бойню и даже не блеют...
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8 час.
ИП
Игорь Петров
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2 час.
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