Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 812 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Скотобазу надо в стойло забивать ФАБами всех поголовно, ублюдочные особи.Ведро фекалий при...
  • Юлия Юлия
    Вот это и есть их истинная сущность! Оскотинились окончательно, потеряли человеческое обличьеВедро фекалий при...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Трусливая хохлявся мразь.Ведро фекалий при...

Старики-покойники. ВСУ кинули на убой роту дедов под Купянском

Старики-покойники. ВСУ кинули на убой роту дедов под Купянском

  В составе ВСУ есть ещё достаточно крепкий резерв военных из «красивых и здоровенных», которым по 25-35 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Шишинов
ЦК демпартии сша приказал - &quot;до последнего украинца&quot;.  И ещё мысль. Укронацисты под командованием фашистов уничтожили немало евреев во время 2 мировой. Зеля-этнический еврей. Может он просто мстит, уничтожая украинцев. И у него это неплохо получается. Странно только одно, украинцы по жизни были такими баранами, или только за последние 30 лет ими стали, что безропотно идут на бойню и даже не блеют...
Ответить
8 час.
ИП
Игорь Петров
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх