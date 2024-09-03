Под первым номером в моем рейтинге овощных блюд: можно готовить трижды в день - и не надоест. Баклажаны, приготовленные по этому рецепту, съедаются с большим аппетитом до последней крошки.
Покупаю баклажаны за любую цену - и всё ради этого блюда
Комментарии
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Мила пУХОВА
супер
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14 час.
Константин Самарин
Это вы ещё мяса не пробовали....
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10 час.
seawife2007 ОЛЬГА
Берёшь баклажан, моешь, режешь вдоль на 2 части, делаешь насечки, присаливаешь и кладёшь на раскалённую сковородку.. Обжариваешь с двух сторон, закрываешь крышкой и слегка тушишь, до мягкости. Всё!
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9 час.
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