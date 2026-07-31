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Царьград

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Масштабный пожар на складе DNS во Владивостоке охватил 1000 квадратов

Масштабный пожар на складе DNS во Владивостоке охватил 1000 квадратов

Крупный пожар произошел утром 31 июля на складе сети DNS во Владивостоке на улице Днепровской.В пресс-службе МЧС России по Приморскому краю сообщили, что информация о возгорании поступила в 07:16 по местному времени.

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