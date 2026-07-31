Масштабный пожар на складе DNS во Владивостоке охватил 1000 квадратов

Крупный пожар произошел утром 31 июля на складе сети DNS во Владивостоке на улице Днепровской.В пресс-службе МЧС России по Приморскому краю сообщили, что информация о возгорании поступила в 07:16 по местному времени.
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