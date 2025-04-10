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"Кэпиталз" оставит сетки, куда Овечкин забросил рекордную шайбу, для нового клубного музея

"Кэпиталз" оставит сетки, куда Овечкин забросил рекордную шайбу, для нового клубного музея

“Вашингтон” сохранит спортивные артефакты, связанные с погоней Овечкина за рекордом Гретцки."Вашингтон Кэпиталз" увековечит легендарные моменты погони Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

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