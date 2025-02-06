Ленобласть находится на пути к сортировке 100 процентов своих отходов

Об этом губернатор региона Александр Дрозденко заявил на совещании с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в совещании с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым.