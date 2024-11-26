Достал ли Иван "Орешник" смерть Кощея "Южмаша"? Итоговая аналитика последних дней. Что на самом деле осталось от "Южмаша" после удара "Орешником"?Мы в нашем издании решили подождать, дать высказаться всем СМИ и экспертам и после, собрав весь спектр цитат и мнений, подытожить полученную фактуру по произошедшему в ночь на 21 ноября 2024 года.