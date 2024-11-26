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Что на самом деле осталось от "Южмаша" после удара "Орешником"?

Что на самом деле осталось от "Южмаша" после удара "Орешником"?

Достал ли Иван "Орешник" смерть Кощея "Южмаша"? Итоговая аналитика последних дней. Что на самом деле осталось от "Южмаша" после удара "Орешником"?Мы в нашем издании решили подождать, дать высказаться всем СМИ и экспертам и после, собрав весь спектр цитат и мнений, подытожить полученную фактуру по произошедшему в ночь на 21 ноября 2024 года.

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