Выброшенного проводницей из поезда кота Твикса могли растерзать собаки

Мужчина, который нашел, предположительно, тело кота Твикса, выброшенного проводницей поезда Екатеринбург – Тихвин (Ленинградская область), рассказал, что около трупа животного было очень много собачьих следов.
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