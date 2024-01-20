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Выброшенного проводницей из поезда кота Твикса могли растерзать собаки

Выброшенного проводницей из поезда кота Твикса могли растерзать собаки

Мужчина, который нашел, предположительно, тело кота Твикса, выброшенного проводницей поезда Екатеринбург – Тихвин (Ленинградская область), рассказал, что около трупа животного было очень много собачьих следов.

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