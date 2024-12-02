Норвегия не закрывала границу с Россией, рассказал посол королевства Роберт Квиле

Посол Норвегии в России Роберт Квиле рассказал, что сухопутная граница между странами по-прежнему открыта<strong>Граница между Норвегией и Россией не закрыта, единственный погранпереход продолжает работать "в обычном режиме".
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