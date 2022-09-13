Дипломат Леонидченко: Лавров и другие члены делегации РФ до сих пор не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН

Министр иностранных дел Сергей Лавров и другие члены делегации России до сих пор не получили американские визы для участия в Генеральной ассамблее ООН, 77-я сессия которой открывается 13 сентября.
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