Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 879 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Хотеть не мочь, кто же их болезлый пустит то тепереча в Росею? Померла так померла, теперь устанут наше руководство "...Американские комп...
  • Ильдус Мамлеев
    Раньше самого Понаморева поймают экстрадируют в Россию и повесят за яйца на Красной площади!План Пономарёва: ...
  • Ильдус Мамлеев
    Маск правильно сказал, России так вообще на хер не сдалась эта прогнившая на сквозь Европа! Зачем им вообще армия нуж...Илон Маск задает ...

Больше миллиона жительниц Москвы получили направление на проверку фертильности

Больше миллиона жительниц Москвы получили направление на проверку фертильности

По итогам обследования 70 женщин были направлены на криоконсервацию яйцеклеток.По программе охраны репродуктивного здоровья более 1,2 миллиона жительниц Москвы получили направления на проверку фертильности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх