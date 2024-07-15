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«Тампа-Бэй» и «Ванкувер» – теневые фавориты Кубка Стэнли в сезоне-2024/25 по версии The Athletic

Авторы издания назвали команды со средними шансами на победу в Кубке Стэнли в сезоне-2024/25 (по данным букмекеров), которые могут выиграть трофей.

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