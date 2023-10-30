Забыв мову? Экс-футболист сборной Украины заявил, что никто не заставит его говорить по-украински

По его словам, он всегда говорил по-русски.Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев заявил, что ему удобнее разговаривать на русском языке, чем на украинском По его словам, он может пытаться говорить на украинском, но язык он знает не очень хорошо, речь понимает плохо.