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Казанның Мәскәү базарында ел саен үткәрелә торган уңыш фестивале уздырыла

Казанның Мәскәү базарында ел саен үткәрелә торган уңыш фестивале уздырыла

Казанда 12 һәм 13 сентябрь көннәрендә Мәскәү базарында ел саен үткәрелә торган «Бәрәкәтле көз» («Очень! Осень») дип аталган муллык фестивале оештырыла.

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