Министр финансов США Бессент: договор об ископаемых с Украиной пошлет сигнал РФ

Министр финансов США Скотт Бессент в материале для Financial Times написал, что соглашение по добыче полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом пошлет России "четкий сигнал" об инвестиции "в свободную и процветающую Украину" в долгосрочной перспективе.