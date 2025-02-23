Министр финансов США Бессент: договор об ископаемых с Украиной пошлет сигнал РФ

Министр финансов США Скотт Бессент в материале для Financial Times написал, что соглашение по добыче полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом пошлет России "четкий сигнал" об инвестиции "в свободную и процветающую Украину" в долгосрочной перспективе.
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