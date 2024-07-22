Эй, давай, до свидания!

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Помните как наши власти в Кремле заявляли что в России дружба народов и русский народ терпимо относится к межнациональным взаимоотношениям на протяжении веков, типа даже гитлеровские войска не смогли разрушить межнациональное единство? Это похоже на заклинание про братские народы, которые теперь даже неуместны, глядя на войну на окраине России. . По всему выходит что главным, цементирующим значением для людей проявляется не по разделению людей на этнический состав, цвет кожи и разрез глаз, а главным выступает простая истина от Иисуса - по вере вашей да будет вам. Не просто так патриарх Кирилл назвал русскими людьми тех, кто в искренней молитве, посещает каждый день церковь. С 1703 по 1918 годы для русских людей был крепок символ веры, Кремль, где главенствовали воцерковлённые люди,; как для мусульман символ веры Мекка, Медина и Кааба управляется мусульманским духовенством.. С 1918 года в символ русской веры заселились безбожники, маловеры-чиновники, управляют Россией по наши дни. Теперь Бог видит маловеров-чиновников в молельных стенах Кремля, как Иисус видел торговцев и менял в Иерусалимском храме Соломона. Ведь Господь видит наше безразличие уже 106 лет. От этих ударов плетью, которые в метафорическом смысле, приходятся на Кремль, по нарастающей в России центробежная сила, с которой борется Армия на окраине и вырождаемость русских людей по нарастающей - теперь мы физически ощущаем недостаток русского народа. нам русским нужно делом заняться, как в 1703 году царь Пётр1 построил боярам-чиновникам отдельно, УБРАВ ИЗ МОЛЕЛЬНЫХ СТЕН КРЕМЛЯ - вот же о чём речь - и не за что будет нам извинятся, как сейчас считают люди по всем окраинам России. После этих действий можете называть всё дружбой народов братскими народами, интернационализмом и так далее, не важно, по тому что истина в словах Иисуса - ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ ДА БУДЕТ ВАМ !