Повышение выплат: на сколько увеличат пенсию работающим пенсионерам в 2025 году

В 2025 году размер пенсий работающих пенсионеров вырастет на 7,3%. Этот показатель будут высчитывать от размера выплаты со всеми пропущенными индексациями, сообщила пресс-служба Социального фонда России (СФР).
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