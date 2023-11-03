Надеялись до последнего: брат и мать погибшей Шани Лук высказались о трагедии Анастасия Андреева23-летняя Шани Лук стала жертвой трагического инцидента, погибнув от рук радикальных боевиков, связанных с движением ХАМАС*.
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