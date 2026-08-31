Анонсируемые из Киева "подвижки в дипломатии" проистекают как из провала "40-дневной воздушной кампании", так и оценок перспектив предстоящих ударов ВС РФ по логистике и энергетике + последствий блокады побережья Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Власть в Белграде...
- B Коллективный гитл...
- ВС РФ взяли под к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым