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«Россия ждать не будет»: появилось объяснение, почему Европа не желает окончания СВО

«Россия ждать не будет»: появилось объяснение, почему Европа не желает окончания СВО

Германия должна в срочном порядке перейти в другой режим и увеличить оборонные мощности. Об этом заявил инспектор сухопутных войск ФРГ, генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг.

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