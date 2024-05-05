Выпускники актерской школы Юрия Бутусова отправляются с гастролями в Санкт-Петербург

С 1 по 5 июля в Санкт-Петербурге пройдут большие гастроли выпускников Мастерской Юрия Бутусова. Артисты представят пять постановок на двух разных площадках: в независимом театре ЦЕХЪ и на сцене «Скороход», сообщает «Театрал».