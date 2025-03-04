Госпитализированы девять вернувшихся с Украины жителей Курской области

В больницы Курска доставили девять жителей Курской области, которые накануне вернулись с территории Украины и нуждались в стационарной медицинской помощи, сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
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