В Петрозаводске и 10 районах Карелии ожидаются отключения света

С 14 по 20 октября по всей республике будут отключать электричество. Временные неудобства связаны с плановой подготовкой ЛЭП и подстанций к работе в холода, а также с работами по модернизации электросетевой инфраструктуры.
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