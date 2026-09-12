Атаман Василий Комлик: «Современный казак — это не форма, а поступки»

В Иркутске и его окрестностях набирает силу казачье общество. Не так давно мы встретили представителей казачества на Международном молодежном форуме «Байкал» и смогли пообщаться с одним из них.
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