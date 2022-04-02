Popcaketv

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Чонгук из BTS рассказал, когда снимется в кино

Чонгук из BTS рассказал, когда снимется в кино

Участники южнокорейской к-поп группы BTS не боятся пробовать себя в чем-то новом. Помимо записи песен айдолы занимаются хореографией, продюсированием, съемками и даже занимаются актерской деятельности.

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