Чонгук из BTS рассказал, когда снимется в кино

Участники южнокорейской к-поп группы BTS не боятся пробовать себя в чем-то новом. Помимо записи песен айдолы занимаются хореографией, продюсированием, съемками и даже занимаются актерской деятельности.
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