Враги Трампа в панике: он выбросил на помойку победу США в холодной войне

Такими темпами, как администрация Трампа отталкивает от себя друзей Америки и услаждает ее врагов, русские вскоре с триумфом отпразднуют — День победы над Америкой — с тостами под водку, фейерверками и артиллерийскими салютами.
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