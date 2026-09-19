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МС-21 полетят в «Аэрофлот» и «Россию»: лайнеры поделят по-новому!

МС-21 полетят в «Аэрофлот» и «Россию»: лайнеры поделят по-новому!

Представьте: по российскому небу скоро заскользят целые стаи современных МС-21, и каждая из них будет носить гордые цвета либо «Аэрофлота», либо «России».

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