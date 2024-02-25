Экономист Шедько дал прогноз по ценам на квартиры в России к концу 2024 года

Доктор экономических наук профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве России Юрий Шедько выразил мнение, что цены на квартиры в России к концу 2024 года могут снизиться на 10%.
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