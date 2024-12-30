Лучшая закуска к вину. Очень изысканный вкус, попробуйте непременно

Приготовим сегодня превосходную закуску Брынзу нарезаем кубиком Добавляем оливки без косточек Добавляем цедру лимона Добавляем розмарин Перемешиваем Перекладываем в подходящую банку и заливаем растительным маслом Дайте постоять пару часов, лучше ночь в холодильнике Приятного аппетита!.