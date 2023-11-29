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«Кингз» одолели «Уорриорз», уступая «-5» на последней минуте. Монк положил решающий мяч после потери Грина

«Кингз» одолели «Уорриорз», уступая «-5» на последней минуте. Монк положил решающий мяч после потери Грина

«Сакраменто» во вторник вырвал победу у «Голден Стэйт», уступая «-5» на последней минуте. После добивания от Эндрю Уиггинса за 58,1 секунды до сирены «Уорриорз» повели 123:118.

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