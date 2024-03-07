Добрый Мир
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Добрый Мир

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«Гнать в шею». Россия не позволит унизить Лаврова: заговор послов ЕС раскрыт, мало им не покажется

«Гнать в шею». Россия не позволит унизить Лаврова: заговор послов ЕС раскрыт, мало им не покажется

Сергей Лавров  Вчера 25K прочитали Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пригласил послов стран — членов Евросоюза в России провести встречу перед выборами президента РФ, которые состоятся с 15 по 17 марта.

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Комментарии
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E
Ed
Бла-бла-бла и красные линии. Утираться все вместе будем или только Лавров?
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10 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Оказывается, гнать мы можем только самогон, а пОслов, пОслиц и диппредставителей - кишка тонка.
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9 час.
Андрей Матвеев
Абсолютно согласен с вышеприведенными комментариями! Как уже надоело это бессмысленное надувание щек. Уж сделайте что-нибудь!
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1 час.

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