Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В России выросло производство алкоголя

За одиннадцать месяцев этого года производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) выросло в России на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 179,675 миллиона декалитров (дал).

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