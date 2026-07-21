Россия ограничит ввоз товаров из постсоветской страны

Россельхознадзор ограничивает ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Речь идёт, в частности, о капусте, луке, укропе, петрушке, винограде, свёкле и томатах от 5 экспортёров, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований, отмечает ведомство.
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