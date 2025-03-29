Одной проблемой больше: показано «тепловое экранирование» пушки новейшей британской БМП Ajax

Реализуемая Минобороны Британии программа разработки БМП Ajax является одним из наиболее проблемных участков военного ведомства страны: за долгое время испытаний новая машина, создаваемая с 2010 года на основе проверенной бронированной платформы ASCOD, так и не достигла технологической зрелости, несмотря на миллиардные инвестиции в проект.