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Газета.ру

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Депутат Останина попросит МВД отменить учительские ночные патрули

Депутат Останина попросит МВД отменить учительские ночные патрули

Чиновники из воронежской Россоши после драки подростков обязали школьных учителей патрулировать по вечерам подворотни города и разгонять хулиганов, сообщили СМИ.

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