Пожарные потушили два многоквартирных дома в Рязани, здание и машину в Ермиши

В Рязани в четверг возгорания произошли в двух многоквартирных домах. В одной из горевших квартир погиб мужчина, личность которого еще устанавливают, еще одного мужчину спасли и доставили в больницу, а 15 человек эвакуировали из горящего здания.
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