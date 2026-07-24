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62ИНФО | Новости Рязани

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Пожарные потушили два многоквартирных дома в Рязани, здание и машину в Ермиши

Пожарные потушили два многоквартирных дома в Рязани, здание и машину в Ермиши

В Рязани в четверг возгорания произошли в двух многоквартирных домах. В одной из горевших квартир погиб мужчина, личность которого еще устанавливают, еще одного мужчину спасли и доставили в больницу, а 15 человек эвакуировали из горящего здания.

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