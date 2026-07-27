«Наши моряки с гордостью и достоинством охраняют водные границы Родины»: Спикер Гордумы Астрахани Игорь Седов поздравил военнослужащих с Днем Военно-Морского Флота

По словам спикера городского парламента, история российского флота насчитывает более 300 лет. Он напомнил, что Военно-Морской Флот был создан по инициативе императора Петра Великого и сыграл важную роль в становлении России как одной из ведущих морских держав.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии