Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Наши моряки с гордостью и достоинством охраняют водные границы Родины»: Спикер Гордумы Астрахани Игорь Седов поздравил военнослужащих с Днем Военно-Морского Флота

«Наши моряки с гордостью и достоинством охраняют водные границы Родины»: Спикер Гордумы Астрахани Игорь Седов поздравил военнослужащих с Днем Военно-Морского Флота

По словам спикера городского парламента, история российского флота насчитывает более 300 лет. Он напомнил, что Военно-Морской Флот был создан по инициативе императора Петра Великого и сыграл важную роль в становлении России как одной из ведущих морских держав.

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