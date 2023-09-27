В Испании считают, что Украина может расколоться по корейскому сценарию

Обозреватель испанского журнала полагает, что будущем Украины "появился призрак холодной войны".Политический обозреватель испанского журнала País Кристиан Сэгура полагает, что Владимир Зеленский всерьёз опасается разделения Украины на две части, по сценарию Корейского полуострова.
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