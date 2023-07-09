Нарколог рассказал о последствиях купания в водоёме в пьяном виде

О том, почему стоит отказаться от алкоголя во время отдыха на воде, рассказал врач Виталий Холдин.В Московской области в самом разгаре купальный сезон, а это значит, что сейчас многие выбираются на природу, чтобы не находиться в душной квартире.
О том, почему стоит отказаться от алкоголя во время отдыха на воде, рассказал врач Виталий Холдин.В Московской области в самом разгаре купальный сезон, а это значит, что сейчас многие выбираются на природу, чтобы не находиться в душной квартире.
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