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Трамп отчаянно мстит Украине, Европе и глобалистам за унижения – Бортник

Трамп отчаянно мстит Украине, Европе и глобалистам за унижения – Бортник

Европейские, украинские и прочие глобалистские элиты атакуют и унижают Дональда Трампа в канун выборов в США, поэтому американский президент мстит им частичной отменой антироссийских санкций.

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