Европейские, украинские и прочие глобалистские элиты атакуют и унижают Дональда Трампа в канун выборов в США, поэтому американский президент мстит им частичной отменой антироссийских санкций.
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