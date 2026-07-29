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Зеленский хотел встретиться с Нетаньяху в Вашингтоне. Биби оказался против

Зеленский хотел встретиться с Нетаньяху в Вашингтоне. Биби оказался против

По словам одного из источников, представители Нетаньяху сначала предложили организовать встречу, но позже сослались на плотный график премьер-министра; сторонники Трампа опасаются, что Украина и Израиль усугубляют вовлеченность Соединенных Штатов в глобальные конфликты с участием России и Ирана.

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