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Царьград

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Прокуратура остановила незаконную вырубку в парке «Сосновый бор» Новосибирска

Прокуратура остановила незаконную вырубку в парке «Сосновый бор» Новосибирска

Прокуратура направила представление мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву после проверки работ в парке «Сосновый бор», где компания «Предприятие “Элтекс”» начала вырубку деревьев и вертикальную планировку участка без полномочий и правоустанавливающих документов на землю.

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