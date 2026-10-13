Прокуратура остановила незаконную вырубку в парке «Сосновый бор» Новосибирска

Прокуратура направила представление мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву после проверки работ в парке «Сосновый бор», где компания «Предприятие “Элтекс”» начала вырубку деревьев и вертикальную планировку участка без полномочий и правоустанавливающих документов на землю.