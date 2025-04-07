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Парламентская газета

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США продлили разрешение гражданам и юрлицам платить налоги в России

США продлили разрешение гражданам и юрлицам платить налоги в России

Минфин США продлил до 9 июля разрешение для американских граждан и компаний оплачивать налоги, сборы и импортные пошлины в России, пишет ТАСС со ссылкой на опубликованную ведомством обновленную генеральную лицензию.

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