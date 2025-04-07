США продлили разрешение гражданам и юрлицам платить налоги в России

Минфин США продлил до 9 июля разрешение для американских граждан и компаний оплачивать налоги, сборы и импортные пошлины в России, пишет ТАСС со ссылкой на опубликованную ведомством обновленную генеральную лицензию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии