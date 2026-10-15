В 1970-е Советский Союз женился чаще, чем почти любая страна Европы. Около десяти браков на тысячу человек в год, два с половиной миллиона свадеб ежегодно, средний возраст невесты — двадцать два года, жениха — двадцать четыре.
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