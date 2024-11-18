В России хотят ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных и одиноких родителей

МОСКВА, 18 ноября, ФедералПресс. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил провести в России эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели для многодетных и одиноких родителей, сохранив их уровень дохода.
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