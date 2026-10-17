Это не сливочный вариант и не суп с курицей, а том ям с управляемой густотой: ароматный бульон сначала настаивается на лемонграссе, галангале и листьях лайма, затем в него идут паста том ям, грибы и белок.
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