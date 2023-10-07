Артиллеристы ВС РФ уничтожили узел связи и станцию РЭБ в Новомихайловке

Военнослужащие группировки войск «Восток» поразили узел связи и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новомихайловке, а также улучшили свое тактическое положение на южнодонецком направлении.
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