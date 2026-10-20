Центр творческого развития «Радость» на улице Михалклвскеой, 22 приглашает всех желающих от 14 лет стать частью волонтёрской команды.
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