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Действительно ли Игоря Стрелкова арестовали «за ничто»

Действительно ли Игоря Стрелкова арестовали «за ничто»

Честно говоря, когда днём 21 июля появились первые сообщения о задержании Игоря Стрелкова, я сперва не поверил своим глазам.

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Комментарии
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СШ
Светлана Шумилина
Ну почитайте его мерзкие высказывания и подумайте за что его аристовали.Этот мерзавец только и плевался в соцсетях.
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13 час.
Дмитрий Бакланов
Да тут половину писателей на МТ по этому надо арестовать. Вопрос остался открытым &quot;за что?&quot; Высказывания - повод, а не причина.
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9 час.
Дмитрий Бакланов
Если арестовали, то было за что. И это не посты в соцсетях.
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9 час.

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