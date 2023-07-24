Действительно ли Игоря Стрелкова арестовали «за ничто»

СШ Светлана Шумилина Ну почитайте его мерзкие высказывания и подумайте за что его аристовали.Этот мерзавец только и плевался в соцсетях.

Дмитрий Бакланов Да тут половину писателей на МТ по этому надо арестовать. Вопрос остался открытым "за что?" Высказывания - повод, а не причина.