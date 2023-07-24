Честно говоря, когда днём 21 июля появились первые сообщения о задержании Игоря Стрелкова, я сперва не поверил своим глазам.
Действительно ли Игоря Стрелкова арестовали «за ничто»
Комментарии
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СШ
Светлана Шумилина
Ну почитайте его мерзкие высказывания и подумайте за что его аристовали.Этот мерзавец только и плевался в соцсетях.
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13 час.
Дмитрий Бакланов
Да тут половину писателей на МТ по этому надо арестовать. Вопрос остался открытым "за что?" Высказывания - повод, а не причина.
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9 час.
Дмитрий Бакланов
Если арестовали, то было за что. И это не посты в соцсетях.
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9 час.
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