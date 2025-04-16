Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

В. Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию в Украине еще на 90 дней

Киев, 15 апреля /Синьхуа/ -- Президент Украины Владимир Зеленский во вторник подал на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней -- до 6 августа 2025 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх