В. Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию в Украине еще на 90 дней

Киев, 15 апреля /Синьхуа/ -- Президент Украины Владимир Зеленский во вторник подал на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней -- до 6 августа 2025 года.