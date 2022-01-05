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Итоги 2021 года: мониторы. Маленькими шажками в светлое будущее

Итоги 2021 года: мониторы. Маленькими шажками в светлое будущее

⇡#Снижение продаж ПК-мониторов и выход на сцену новых производителей Резко возросшие в первый год после начала пандемии коронавируса продажи мониторов привлекли в сферу немало новых брендов, но, как это часто случается, постоянного ничего не бывает.

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